Минтранс пообещал обеспечить весь объем перевозок в направлении Крыма

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Объемы перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будут обеспечены, сообщил в субботу Минтранс РФ.

"Весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен", - сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

Как сообщалось со ссылкой на НАК, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль, в результате чего загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. По данным властей Крыма, обрушены два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Одна автомобильная нитка - из Керчи на Тамань, предварительно, цела.

Движение по мосту перекрыто, поезда задерживаются. Компании-перевозчики возобновляют работу Керченской паромной переправы.

Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.