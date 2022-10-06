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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:27

Глава МАГАТЭ после визита в Киев отметил прогресс по вопросу зоны безопасности на ЗАЭС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в четверг заявил, что провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, в ходе которых смог добиться прогресса в решении вопроса создания зоны ядерной безопасности на Запорожской АЭС.

"Отличная встреча с Зеленским для обсуждения нынешней ситуации", - написал Гросси в твиттере. "Мы добились прогресса в вопросе создания зоны ядерной безопасности на ЗАЭС", - добавил глава МАГАТЭ.

Он отметил, что вскоре вернется в Киев для "продолжения этого важного обмена мнениями".

В миреВ Кремле подтвердили, что гендиректор МАГАТЭ решил посетить РоссиюЧитать подробнее

Ранее в МАГАТЭ сообщали, что Гросси на этой неделе посетит Киев, а позже - Москву для продолжения консультаций по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. С 28 февраля 2022 года ЗАЭС контролируется российской армией.

На данный момент станция не вырабатывает электроэнергию: 11 сентября был остановлен последний работавший реактор.

1 сентября миссия МАГАТЭ посетила ЗАЭС. После этого на станции остаются два специалиста агентства.

МАГАТЭ Рафаэль Гросси Запорожская АЭС
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