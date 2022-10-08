Первый катер с пассажирами отправился из порта Крыма через Керченский пролив

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Первый пассажирский катер отправился из порта "Крым" в Керчи через Керченский пролив в порт "Кавказ", сообщил журналистам представитель порта.

"Первый катер вышел из порта Керчи. На борту более 100 пассажиров. Катер будет курсировать на регулярной основе", - сказал он.

Ранее Минтранс России сообщил, что с вечера 8 октября готовы приступить к работе в случае необходимости три пассажирских судна вместимостью 100, 200, и 250 человек для доставки людей через пролив.

Кроме того, два автомобильных парома общей вместимостью до 50 автопоездов, в том числе паром "Керченский 2" (запуск организован правительством Республики Крым), начнут работу не позднее утра 9 октября, заявляли в Минтрансе России.

Рано утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. СКР возбудил уголовное дело. Погибли три человека.

По данным властей Крыма, произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела.

Движение легковых автомобилей и поездов по мосту возобновилось во второй половине дня. Водителей автобусов и грузовиков до завершения экспертизы попросили пользоваться паромной переправой, готовятся паромы.