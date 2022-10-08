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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

"Горячая линия" курортов Краснодарского края перешла на круглосуточный режим работы

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Звонки от отдыхающих на Кубани и в Крыму будут принимать круглосуточно, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

"Решение о переходе на круглосуточный режим работы "горячей линии" приняли в краевом министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия в связи с чрезвычайной ситуацией на Крымском мосту", - говорится в сообщении.

Операторы информируют людей о возможности паромной переправы, сухопутного объезда и возобновления движения легкового автотранспорта по Крымскую мосту. Все вопросы, касающиеся возможности продления пребывания туристов из Крыма, которые находятся в крае и не могут уехать домой, решаются в индивидуальном порядке.

"Средства размещения с пониманием относятся к ситуации и идут навстречу в вопросах безвозмездного продления пребывания", - цитирует пресс-служба врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаила Зарицкого.

Хроника Взрыв на Крымском мосту
Краснодарский край Крым
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