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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

ФАС усилит контроль за ценами на нефтепродукты в Крыму и Севастополе

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) открыла горячую линию для обращений по росту цен на социально значимые продукты в Крыму, сообщила пресс-служба ведомства.

"Крымское УФАС России совместно с органами власти ведет мониторинг ценовой ситуации и обращает внимание на недопустимость необоснованного завышения цен на продовольствие и топливо в Крыму. Служба обращает внимание на необходимость ответственного поведения участников всей товаропроизводящей цепочки, в том числе в ситуации возможного увеличения спроса на товары", - говорится в сообщении.

ФАС отмечает, что в настоящий момент ситуация контролируется: "Анализ показывает, что оснований для ажиотажного спроса и связанного с этим роста цен нет, запасы продовольствия и топлива достаточны для удовлетворения спроса, риски дефицита отсутствуют".

"В целях оперативного реагирования антимонопольного органа по фактам повышения цен на продукты питания Крымское УФАС России открывает "горячую линию" (https://fas.gov.ru/surveys/9) для обращений по вопросам роста цен на социально значимые продукты в магазинах торговли. Также можно позвонить по телефону (499) 755-23-23 доб. (082-114). Информацию о фактах повышения цен можно направлять по электронной почте на адрес to82@fas.gov.ru с обязательным указанием Ваших Ф.И.О. и контактных данных", - сообщила пресс-служба ФАС.

Крым ФАС
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