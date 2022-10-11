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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

"Ласточки" будут курсировать между Керчью и Анапой вместо рельсовых автобусов

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Электропоезда "Ласточка" с 13 октября начнут курсировать между Керчью (Крым) и Анапой (Краснодарский край) вместо рельсовых автобусов, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

"Ласточки" будут курсировать пятивагонными составами в комплектации "Премиум". Это позволит перевозить на маршруте больше пассажиров с максимальным комфортом", - отметили в ведомстве.

Решение принято "для удовлетворения повышенного спроса на поездки в пригородных поездах", курсирующих по этому маршруту.

Поезда будут отправляться из Анапы и Керчи трижды в день (утром, днем и вечером), преодолевая расстояние примерно за 2 часа 10 минут. На неэлектрифицированном участке пути "Ласточки" будут следовать в паре с тепловозом.

Расписание поездов будет увязано с расписанием автобусов АНО "Единая транспортная дирекция", добавили в Минтрансе.

Как сообщалось, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста, соединяющего материковую Россию с полуостровом, произошел подрыв грузового автомобиля, после чего загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Погибли три человека. СКР возбудил уголовное дело по статье "терроризм".

В результате взрыва произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела.

Движение легковых автомобилей и поездов по мосту возобновилось вечером того же дня. Водителей автобусов и грузовиков попросили пользоваться паромной переправой, запущенной вечером 8 октября.

Президент РФ после теракта подписал указ "Об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Российская Федерация - полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край - Крым в период их эксплуатации", возложив на ФСБ "полномочия по организации и координации мер защиты".

Крым Керчь Анапа
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