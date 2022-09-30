Президент РФ заверил, что Россия не стремится к возрождению СССР

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не стремится к возрождению СССР, ей это уже не нужно.

"Как когда-то после революции кулуарно нарезали границы союзных республик, так и последние руководители Советского Союза вопреки прямому волеизъявлению большинства людей на референдуме 1991 года развалили нашу великую страну. Поставили народ просто перед фактом. Допускаю, что они даже до конца не понимали, чего делают. И к каким последствиям это неизбежно в конце концов приведет. Но это уже не важно. Советского Союза нет, прошлого не вернуть. Да и России сегодня это уже и не нужно, мы к этому не стремимся", - сказал Путин в ходе церемонии подписания договоров о вступлении в состав РФ новых субъектов.

Он отметил, что "нет ничего сильнее решимости миллионов людей, которые по своей культуре, вере, традициям, языку считают себя частью России, чьи предки на протяжении веков жили в едином государстве".

"Нет ничего сильнее решимости этих людей вернуться в свое подлинное историческое отечество", - добавил он.

Глава государства напомнил, что в 1991 году в Беловежской пуще, "не спрашивая волю рядовых граждан, представители партийных тогдашних элит приняли решение о развале СССР. И люди в одночасье оказались оторванными от своей родины".

"Это по живому разорвало, расчленило нашу народную общность, обернулось национальной катастрофой", - подчеркнул президент.