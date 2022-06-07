В Ставрополе отменили концерт Киркорова

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Концерт Филиппа Киркорова, запланированный на 20 июня в Ставрополе, не состоится, сообщается на сайте городского Дворца культуры и спорта.

"По независящим от Ставропольского Дворца культуры и спорта причинам концерт Филиппа Киркорова отменяется", - говорится в сообщении.

В кассах дворца культуры "Интерфаксу" не уточнили причины отмены, но сообщили, что уже начат процесс возврата билетов.

Как сообщалось, концерт артиста, запланированный на 19 июня в Пятигорске (Ставропольский край), отменили из-за жалоб верующих. Причиной стал номер, в котором певец в качестве сценических декораций использовал крест.

Против концерта также выступала Пятигорская епархия, которая призывала верующих людей и тех, кто с уважением относится к своей религиозной традиции, "проигнорировать представление, на котором может повториться кощунство в отношении Честного Креста".