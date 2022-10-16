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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Что произошло за день: воскресенье, 16 октября

Пострадавшие при обстрелах в Белгородской области, сообщение Белоруссии о прибытии авиации из России

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Белоруссии заявили о прибывающей авиационной составляющей региональной группировки войск. Ранее в субботу сообщалось, что в страну прибыли первые эшелоны с российскими военными, входящими в состав региональной группировки. В Минобороны Белоруссии заявили, что приехать должны около девяти тысяч военнослужащих из РФ.

- Минобороны РФ заявило об авиаударах большой дальности по объектам энергетики и военного управления Украины. В ведомстве сообщили, что "цели ударов достигнуты". В министерстве также заявили о пресечении попыток ВСУ атаковать на Купянском, Краснолиманском, Запорожском, Криворожском, Андреевском и Николаевском направлениях.

- Четыре человека пострадали в Белгороде в результате обстрелов. Из них двое были госпитализированы с осколочными ранениями.

- Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил о потенциале значительного расширения "Турецкого потока".

- Умер бывший глава ВГТРК и ТВЦ Олег Попцов. Ему было 88 лет.

- Андрей Рублев стал победителем турнира Gijon Open в испанском Хихоне. Россиянин нанес поражение американцу Себастьяну Корде - 6:2, 6:3.

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