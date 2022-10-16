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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Количество пострадавших от обстрела Белгородской области возросло до четырех человек

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил количество пострадавших в результате обстрела территорий региона со стороны Украины в воскресенье.

Ранее он сообщил о трех пострадавших жителях Белгорода - двое мужчин получили осколочные ранения и были госпитализированы, женщине оказали амбулаторную помощь на месте.

В своем телеграм-канале Гладков написал, что еще один пострадавший - житель Белгородского района. "У дедушки контузия. Вся необходимая медицинская помощь ему оказывается. Вместе с моим заместителем Константином Полежаевым и главой района Владимиром Перцевым обошли все поврежденные дома, проговорили на месте с собственниками", - отметил он.

На данный момент повреждения зафиксированы в более чем 20 домовладениях. Администрация района продолжает подомовой обход территории.

Как отметил губернатор, "по тем домам, которые попали в эпицентр взрыва, проведем дополнительную экспертизу".

Кроме того, есть повреждения на сетях ресурсоснабжающих организаций. Аварийные бригады уже работают на месте. По предварительной оценке, на устранение последствий потребуется два-три часа, добавил глава региона.

В Белгородской области установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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