Минобороны РФ заявило о пресечении попыток ВСУ атаковать на нескольких направлениях

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Пресечены попытки армии Украины атаковать на Купянском, Краснолиманском, Запорожском, Криворожском, Андреевском и Николаевском направлениях, заявили в Минобороны РФ.

"На Купянском направлении в результате упреждающего огневого поражения российской артиллерии сорвана попытка наступления 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в воскресенье.

По его словам, уничтожено до 50 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин и три пикапа с крупнокалиберными пулеметами.

"В районе населенного пункта Загрызово Харьковской области уничтожены три американские гаубицы М777", - отметил Конашенков.

Российские военные в течение суток нанесли очередные авиаудары большой дальности по объектам энергетики и военного управления Украины, заявил он.

"Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - сказал генерал.

"На Запорожском направлении в районе населенного пункта Времевка Донецкой народной республики российские войска продолжали уничтожать противника на занимаемых рубежах и овладели господствующими высотами в районе населенного пункта Нескучное Донецкой народной республики", - сказал Конашенков. По его данным, уничтожено более 40 украинских военнослужащих, один танк и три БМП.

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены три пункта управления в районах населенных пунктов Коровий Яр, Никифоровка Донецкой народной республики, Новоосиново Харьковской области, 42 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 141 районе", - сказал Конашенков.

По его словам, уничтожено пять складов боеприпасов в районах населенных пунктов Давыдов Брод Херсонской области, Шандриголово ДНР, а также на территории судоремонтного завода в городе Запорожье.