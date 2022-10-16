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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

В Минобороны Белоруссии заявили, что в республику из РФ прибудут почти 9 тысяч военных

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Около девяти тысяч российских военнослужащих прибудут в Белоруссию в рамках развертывания совместной группировки войск, сообщили в Минобороны республики.

"Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав РГВ (с), начали прибывать в РБ. Передислокация займёт несколько дней. Общая численность составит чуть менее 9 тысяч человек", - сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества, помощник министра Валерий Ревенко в своем твиттере в воскресенье.

В миреМинобороны Белоруссии сообщило о прибытии в страну первых эшелонов с военными РФЧитать подробнее

Более подробную информацию, по словам Ревенко, предоставят на брифинге для военных атташе в понедельник, 17 октября.

Как сообщалось, 10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о том, что договорился с главой РФ Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск "в связи с обострением на западных границах Союзного государства". По словам Лукашенко, договоренность была достигнута в ходе встречи "один на один" с президентом России в Санкт-Петербурге после неформального саммита СНГ.

В Минобороны Белоруссии подчеркивали, что группировка развертывается "для обеспечения паритета в области военной безопасности и поддержания мира в Беларуси", а также, что это решение "реализуется в интересах усиления охраны и обороны государственной границы Беларуси для снижения военной активности в приграничных районах".

Основу региональной группировки войск (сил), сообщали в Минобороны, будут составлять вооруженные силы Белоруссии по штату мирного времени, а также отдельные воинские формирования Российской Федерации.

Белоруссия
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