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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Ушел из жизни журналист Олег Попцов

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Советский и российский журналист, писатель, бывший глава ВГТРК и ТВЦ Олег Попцов умер в возрасте 88 лет, сообщил телеведущий, заместитель председателя Комитета Госдумы по информполитике Евгений Попов.

"Умер Олег Максимович Попцов. Один из родоначальников российского телевидения", - написал он в своем телеграм-канале.

Попцов родился 27 мая 1934 года в Ленинграде, в 1959 году окончил Ленинградскую лесотехническую академию по специальности инженер лесного хозяйства, позднее - Высшую партийную школу (ВПШ) ЦК КПСС. С 1965 года он работал в центральном аппарате ЦК ВЛКСМ в Москве. В 1966-1990 годах - главный редактор журнала "Сельская молодёжь". В марте 1990 года Попцов стал первым заместителем главного редактора газеты "Московские новости" Егора Яковлева.

В марте 1990 года был избран народным депутатом РСФСР, член депутатской группы "Гласность", член комитета по СМИ.

В июле 1990 года Попцов назначен председателем Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК), которую возглавлял до 15 февраля 1996 года. С февраля 2000 по декабрь 2005 года был президентом - генеральным директором ОАО "ТВ Центр" (ТВЦ), контролируемого московским правительством.

Был колумнистом газеты "Московский комсомолец" в 2013-2017 годах.

Автор около 20 литературных произведений, в том числе "Хроника времен "царя Бориса" (1995) и "Тревожные сны царской свиты" (2000).

Заслуженный деятель искусств РФ.

Хроника 05 января 2019 года – 16 октября 2022 годаУмершие знаменитости
Олег Попцов
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