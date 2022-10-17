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Глава РКН предложил запретить пропаганду ЛГБТ без возрастных ограничений

Глава РКН предложил запретить пропаганду ЛГБТ без возрастных ограничений
Глава Роскомнадзора Андрей Липов
Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор выступает за законодательный запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди всех россиян, ведомство заблокировало или удалило тысячи подобных ресурсов в интернете, но решения принимаются долго и не распространяется на часть источников, заявил глава ведомства Андрей Липов.

Он сказал это на парламентских слушаниях в Госдуме.

"В настоящее время от момента выявления такой информации до признания ее судом запрещенной к распространению проходит несколько месяцев. В то же время эти материалы продолжают находиться в свободном доступе для прочтения и тиражирования. К сегодняшнему дню на основании решений судов заблокировано или удалено уже более 7,2 тыс. подобных материалов. Надо понимать, что каждый такой материал (...) - это бомба", - объяснил Липов.

По его словам, главный источник подобной информации - "иные ресурсы, а не легально работающие СМИ или интернет-кинотеатры". При этом владельцы таких сайтов освобождены от обязанности помечать знаком 18+ подобный контент, их деятельность регулирует закон "Об информации", и единственным основанием для ограничения такого контента пока являются вступившие в силу решения судов, на которые требуется время.

Липов добавил, что "в текущем году появился и новый тренд - материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальнее отношения, распространяются через книжную продукцию, издаваемую специализированным издательством, активно продвигаемую через обычные книжные магазины, интернет-магазины и социальные сети".

В Роскомнадзор от граждан, родительских союзов, общественных организаций, а также депутатов Госдумы поступило более тысячи обращений "с жалобами на ЛГБТ-пропаганду в книжной продукции". "К сожалению, действующее законодательство не позволило принять меры реагирования по ограничению распространения таких книг. Книги имеют возрастное ограничение 18+ и распространяются в упаковке, но ничто не мешает детям свободно приобретать такие книги в доступных интернет-магазинах, где их возраст остается анонимным и не становится препятствием для покупки", - посетовал глава ведомства.

По мнению Липова, "чтобы оградить наше общество от пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, а также иных сексуальных отклонений, включая педофилию и сексуальное насилие и другие, необходимо ввести запрет на пропаганду сексуальных отклонений среди лиц любого возраста, не только среди детей; (...) поскольку именно взрослые способствуют формированию у подрастающего поколения жизненных установок и ценностных ориентиров".

"Обсуждаемый сегодня пакет законопроектов наделяет исполнительную власть, Роскомнадзор, необходимыми правовыми основаниями, значительно повышая эффективность нашей работы по защите интересов общества, по защите нашего духовного и нравственного суверенитета. Просим поддержать данный пакет законопроектов", - сказал Липов.

Технические возможности для реализации предлагаемых поправок в законодательство у Роскомнадзора есть.

Обсуждаемый законопроект предлагает внести в статью 6.21 КоАП ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений среди любых социальных групп, в том числе повышенные меры административной ответственности за совершение данных действий среди несовершеннолетних, с применением СМИ или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета, а также за совершение таких действий иностранным гражданином или лицом без гражданства.

Председатель СПЧ Валерий Фадеев на этих же слушаниях уже высказал мнение, что этот законопроект не приведет к ограничению свободы слова в стране.

Роскомнадзор Андрей Липов Госдума СПЧ Валерий Фадеев
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