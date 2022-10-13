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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Хинштейн сообщил, что кабмин поддержал законопроект об ответственности за пропаганду ЛГБТ

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ поддержало законопроект об административной ответственности за ЛГБТ-пропаганду, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, автор инициативы Александр Хинштейн.

В опубликованном им в четверг в телеграм-канале отзыве кабинета министров говорится, что "концепция законопроекта, направленная на предотвращение распространения деструктивной информации, возражений не вызывает".

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Вместе с тем правительство делает ряд замечаний, в частности, указывает, что "введению предлагаемых мер административной ответственности должно предшествовать закрепление соответствующих запретов в законодательстве РФ и терминологически точное определение используемых в законопроекте понятий".

Законопроектом, о котором идет речь, предлагается предусмотреть в статье 6.21 Кодекса об административных правонарушениях ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений среди любых социальных групп, в том числе повышенные меры административной ответственности за совершение данных действий среди несовершеннолетних, с применением СМИ или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета, а также за совершение таких действий иностранным гражданином или лицом без гражданства.

Кроме того, законопроектом предлагается установить административную ответственность за пропаганду педофилии и за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующий нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения.

Хинштейн отметил, что "в пакете с подготовленным законом о запрете ЛГБТ-пропаганды" эти инициативы будут в понедельник представлены на слушаниях в Госдуме.

Александр Хинштейн Госдума
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