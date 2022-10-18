Пожар в многоэтажном доме Ейска полностью потушен

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Министерство ГО и ЧС Краснодарского края в своем телеграм-канале заявило, что пожар в многоэтажном доме в Ейске, на который упал военный самолет, полностью потушен.

"Пожар в ейской многоэтажке полностью потушили. Эвакуировали 250 человек, среди них 40 детей. Всех расселили в шести гостиницах и пансионатах вместимостью 500 мест", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поисковые работы на месте пожара в настоящее время продолжается. Для разбора завалов готовы 12 единиц техники. На месте организована работа 10 световых башен.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Ейске (Краснодарский край), пилоты катапультировались. Во дворе одного из жилых кварталов на месте падения самолета произошло возгорание топлива самолета.

"По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете", - заявили в Минобороны РФ.

В МЧС Краснодарского края позже сообщили о пожаре в многоквартирном доме в Ейске, который охватил дом с 1 по 5 этажи. В настоящее время ликвидировано открытое горение. По информации главы министерства ГО и ЧС края пострадали 72 квартиры. В настоящее время на месте падения самолета введен режим ЧС

По последней информации, в результате пожара погибли 4 человека и 21 пострадал. Еще 6 считаются без вести. Четверо пострадавших санавиацией направлены в больницу Краснодара.