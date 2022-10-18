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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:27

Трехдневный траур объявлен в Ейском районе Кубани, где самолет упал на многоэтажку

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Траур объявили во вторник в Ейском районе Краснодарского края после падения самолета на девятиэтажный дом в Ейске, в результате чего погибли 13 человек и 19 пострадали.

"В Ейском районе траур уже объявлен", - сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Как уточнили "Интерфаксу" в отделе по связям с общественностью муниципалитета, объявлен трехдневный траур - с 17 по 19 октября.

В понедельник вечером в Ейске потерпел крушение бомбардировщик Су-34, пилоты катапультировались. Самолет упал на девятиэтажный дом, в котором возник пожар.

Губернатор региона принял решение о выплатах семьям погибших по 1 млн рублей. Пострадавшие получат от 200 до 400 тыс. рублей.

По данным СКР, основной версией крушения самолета является техническая неисправность.

Ейск Краснодарский край
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