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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

В Северной Осетии отменили режим повышенной готовности

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Глава Северной Осетии Сергей Меняйло своим указом снял режим повышенной готовности, введенный ранее в ряде районов из-за наплыва желающих пересечь российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс", сообщает во вторник пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"В Северной Осетии указом главы республики снят режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мера была введена 28 сентября на территории Ардонского, Кировского, Пригородного районов и Владикавказа "в связи с увеличением потока автомобилей, ожидающих проезда на КПП "Верхний Ларс".

Северная Осетия
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