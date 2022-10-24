Более 43,6 тыс. человек за неделю пересекли границу РФ и Грузии в обоих направлениях

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Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Более 17 тыс. автомобилей пересекли российско-грузинскую границу через пункт пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии за прошедшую неделю, сообщил первый зампредседателя правительства республики Мурат Агузаров.

"За неделю через "Верхний Ларс" пересечение госграницы в обоих направлениях осуществили 17 190 единиц автотранспорта и 43 615 человек. Общее количество ожидающего проезда транзитного транспорта на дорогах республики составляет 842 грузовые автомашины, легковых нет", - сказал Агузаров на аппаратном совещании в правительстве республики в понедельник.

Он отметил, что на данный момент Транскавказская автомагистраль и Военно-грузинская дорога открыты для всех видов транспорта, таможенные и пограничные службы работают в штатном режиме.