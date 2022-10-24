Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:37

Более 43,6 тыс. человек за неделю пересекли границу РФ и Грузии в обоих направлениях

Более 43,6 тыс. человек за неделю пересекли границу РФ и Грузии в обоих направлениях
Фото: AP/ТАСС

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Более 17 тыс. автомобилей пересекли российско-грузинскую границу через пункт пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии за прошедшую неделю, сообщил первый зампредседателя правительства республики Мурат Агузаров.

"За неделю через "Верхний Ларс" пересечение госграницы в обоих направлениях осуществили 17 190 единиц автотранспорта и 43 615 человек. Общее количество ожидающего проезда транзитного транспорта на дорогах республики составляет 842 грузовые автомашины, легковых нет", - сказал Агузаров на аппаратном совещании в правительстве республики в понедельник.

Он отметил, что на данный момент Транскавказская автомагистраль и Военно-грузинская дорога открыты для всех видов транспорта, таможенные и пограничные службы работают в штатном режиме.

Северная Осетия Грузия Верхний Ларс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Карты Икано банка прекратят работу в России вслед за уходом IKEA

Основными версиями крушения Су-30 в Иркутске назвали отказ техники и ошибку пилотов

Основными версиями крушения Су-30 в Иркутске назвали отказ техники и ошибку пилотов

В Пятигорске предотвращен теракт в отделе полиции, который готовился ИГ

Военная операция на Украине

Власти Херсонской области сообщили о взятии в плен группы украинских диверсантов

Категории получателей льготных автокредитов планируется расширить в 2022 году

Что произошло за день: воскресенье, 23 октября

На Ставрополье переселенцам из Херсонской области начали выдавать жилищные сертификаты

Один человек погиб и трое ранены в результате теракта в Херсоне

Военная операция на Украине

Российские военные нанесли новые удары по системам военного управления Украины

Крушение Су-30 в Иркутске произошло во время приемо-сдаточного полета

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });