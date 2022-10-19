Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Власти Крыма не планируют вводить комендантский час и ограничения на въезд и выезд

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Введение комендантского часа и ограничений на въезд и выезд в Крыму пока не планируется, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Президент также ввел в республике Крым и еще нескольких субъектах РФ, граничащих с зоной СВО, средний уровень реагирования, что поможет в реализации мобилизационных мероприятий в ряде сфер, в том числе в экономике. Подчеркну, что введение комендантского часа и ограничений на въезд и выезд на данный момент не планируется", - написал Аксенов в своем телеграм-канале в среду.

По его словам, в Крыму уже активно идет работа по каждому из перечисленных президентом направлений, дополнительные меры будут вводиться в случае необходимости.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин подписал указ, предписывающий введение среднего уровня реагирования в восьми регионах РФ, включая Крым и Севастополь. Указ предполагает усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики.

Крым Сергей Аксенов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Арест братьев Магомедовых

Гособвинение запросило 24 года и 21 год колонии для братьев Магомедовых

В Запорожской области отменят культмассовые мероприятия и усилят меры безопасности

Координационный совет будет обеспечивать поставки военным оборудования и техники

Указ президента о военном положении в четырех новых регионах РФ утвержден сенаторами

Губернатор Кубани заявил, что оснований для введения ограничений в регионе сейчас нет

Губернатор Кубани заявил, что оснований для введения ограничений в регионе сейчас нет
Военная операция на Украине

Сальдо передает власть в Херсонской области военным

Смертность в РФ во втором полугодии 2022 г. вернулась к допандемийному уровню

Смертность в РФ во втором полугодии 2022 г. вернулась к допандемийному уровню
Военная операция на Украине

В большинстве регионов ЦФО и ЮФО введен режим повышенной готовности

Путин призвал скорректировать концепцию миграционной политики РФ

Путин призвал скорректировать концепцию миграционной политики РФ
Военная операция на Украине

Путин ввел в ряде регионов юга России средний режим реагирования

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });