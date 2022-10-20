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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:29

Росреестр предложил разрешать физлицам сделки с недвижимостью только при согласии супруга

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Росреестр предлагает обязать граждан предоставлять согласие мужа или жены на совершение сделки с недвижимостью, заявил начальник управления нормативно-правового регулирования в сферах регистрации недвижимости, геодезии и картографии ведомства Эдуард Галишин.

Он высказал это предложение на совещании "Правовое регулирование государственной регистрации сделок с недвижимым имуществом, являющимся совместной собственностью супругов: вопросы правоприменения".

"В большинстве случаев ЕГРН отражает сведения собственности только одного из супругов. На наш взгляд, какие возможны решения проблемы. Первое - это обязать представлять согласие во всех случаях, согласие второго супруга на совершение сделки с объектом недвижимости", - сказал Галишин.

По его словам, в этом случае нужно решить, как технически получать сведения о наличии заключенного брака у гражданина или брачного договора.

Кроме того, Галишин предложил ввести возможность приостановления регистрации прав, если не было предоставлено необходимое согласие или брачный договор. Однако, такой вариант может привести к увеличению приостановлений прав. Это вызовет социальное недовольство, добавил он.

Сенатор Николай Владимиров поддержал первую инициативу и предложил создать межведомственную комиссию или рабочую группу для подготовки нового законопроекта. Также Владимиров уточнил, что необходимо определить срок действия согласия.

Вопрос государственной регистрации сделок с недвижимом имуществом, которое является совместной собственностью супругов, подняли для защиты прав граждан, а также уменьшения мошенничества в этой сфере.

Росреестр Эдуард Галишин Николай Владимиров
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