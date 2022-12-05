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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Объявлен тендер на мощности для "Гособлака", стоимость контракта - свыше 1,3 млрд руб.

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Минцифры РФ объявило конкурс на оказание услуг по предоставлению вычислительных ресурсов для государственной единой облачной платформы ("Гособлако") для размещения и обеспечения функционирования информсистем и ресурсов госорганов, следует из данных портала госзакупок.

Начальная цена контракта - более 1,3 млрд рублей.

Как отмечается в конкурсной документации, исполнитель должен предоставить ресурсы для создания вычислительной инфраструктуры и инфраструктуры хранения данных (серверы, системы хранения данных), предоставить средства защиты информации и каналы связи.

Срок исполнения контракта - 31 декабря 2023 года. Прием заявок завершится 12 декабря.

Как сообщалось, в октябре Минцифры подписало с ПАО "Ростелеком" контракт на предоставление мощностей "Гособлака" на 7,9 млрд рублей.

Проект "Гособлако" предполагает предоставление госорганам единой облачной платформы. В 2019 году стартовал эксперимент по переводу информационных систем и ресурсов федеральных органов исполнительной власти, Центризбиркома, государственных внебюджетных фондов в "Гособлако". В октябре правительство РФ выпустило постановление, предусматривающее продление эксперимента до конца 2024 года.

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