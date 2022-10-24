Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:37

Макрон с супругой прибыли на аудиенцию к папе римскому

Макрон с супругой прибыли на аудиенцию к папе римскому
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит в понедельник прибыли в Ватикан, где их принимает папа римский Франциск.

У Апостольского дворца президентскую чету встретили высокопоставленные лица Святого престола.

СМИ отмечают, что это уже третья встреча Макрона и папы римского с 2017 года.

В воскресенье Макрон встретился с новой главой итальянского правительства Джорджей Мелони в Риме. Лидеры обсудили, в частности, вопросы, связанные с ростом цен на энергоносители, а также поддержку Украины.

Эммануэль Макрон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Гонконгский индекс Hang Seng упал на максимальные с 2008 года 6,4%

Крупнейшая сталелитейная компания Кореи снизила квартальную прибыль на 77%

Крупнейшая сталелитейная компания Кореи снизила квартальную прибыль на 77%

Moody's изменило прогноз по рейтингам Великобритании на "негативный"

Что случилось этой ночью: понедельник, 24 октября

Джонсон отказался бороться за пост премьера Великобритании

"Ведомости" сообщили о возможной встрече Алиева, Пашиняна и Путина в конце октября

"Ведомости" сообщили о возможной встрече Алиева, Пашиняна и Путина в конце октября

КНДР и Южная Корея обменялись предупредительным огнем на морской границе

Глава Пентагона заявил Шойгу о важности контактов с Россией

Глава Пентагона заявил Шойгу о важности контактов с Россией

Что произошло за день: воскресенье, 23 октября

Министры обороны РФ и США провели новые телефонные переговоры по Украине

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });