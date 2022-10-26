Депутаты предложили освободить от мобилизации ученых и педагогов с учеными степенями

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В комитете Госдумы по науке и высшему образованию подготовили законопроект, освобождающий от призыва по мобилизации ученых и педагогов, имеющих ученые степени, сообщает сайт Думы.

Документ, подготовленный по предложению председателя комитета Сергея Кабышева, уже направлен на согласование в Минобороны и Министерство науки и высшего образования.

Освободить от призыва ученых и преподавателей с научными степенями депутаты комитета предложили на заседании, на котором с замминистра науки Дмитрием Афанасьевым обсуждали аспекты мобилизации. Депутаты отметили, что оперативно обращаются в министерство обороны и призывные комиссии в регионах, решения которых отменяются, но правовая неопределенность в этом вопросе пока остается.

На этом же заседании комитет поддержал концепцию законопроекта о праве образовательной организации освободить от платы за обучение студентов, чьи родители или супруги принимают участие в СВО.

В начале октября совет научной молодежи Сибирского отделения Российской академии наук попросил президента Академии Геннадия Красникова и администрацию президента России дать отсрочку от мобилизации кандидатам и докторам наук.