Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:23

Депутаты предложили освободить от мобилизации ученых и педагогов с учеными степенями

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В комитете Госдумы по науке и высшему образованию подготовили законопроект, освобождающий от призыва по мобилизации ученых и педагогов, имеющих ученые степени, сообщает сайт Думы.

Документ, подготовленный по предложению председателя комитета Сергея Кабышева, уже направлен на согласование в Минобороны и Министерство науки и высшего образования.

Освободить от призыва ученых и преподавателей с научными степенями депутаты комитета предложили на заседании, на котором с замминистра науки Дмитрием Афанасьевым обсуждали аспекты мобилизации. Депутаты отметили, что оперативно обращаются в министерство обороны и призывные комиссии в регионах, решения которых отменяются, но правовая неопределенность в этом вопросе пока остается.

На этом же заседании комитет поддержал концепцию законопроекта о праве образовательной организации освободить от платы за обучение студентов, чьи родители или супруги принимают участие в СВО.

В начале октября совет научной молодежи Сибирского отделения Российской академии наук попросил президента Академии Геннадия Красникова и администрацию президента России дать отсрочку от мобилизации кандидатам и докторам наук.

Хроника 24 февраля – 26 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
Госдума Минобрнауки Сергей Кабышев Дмитрий Афанасьев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Источник сообщил об обысках в подмосковном доме Ксении Собчак

Источник сообщил об обысках в подмосковном доме Ксении Собчак

В России появится отечественный аналог сервиса Downdetector

В России появится отечественный аналог сервиса Downdetector

Минздрав РФ не будет вводить ограничений по дистанционной продаже лекарств

Mercedes продаст доли в российских "дочках" дилеру "Автодом"

Mercedes продаст доли в российских "дочках" дилеру "Автодом"

Средняя сумма ипотеки в России снизилась на 16%

Военная операция на Украине

Участвующим в СВО добровольцам пообещали статус ветеранов боевых действий

Участвующим в СВО добровольцам пообещали статус ветеранов боевых действий

Обрушилась кровля горящего в Петербурге склада

Военная операция на Украине

Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов юга России до 3 ноября

Корейский владелец "Доширака" купил российского производителя Gallina Blanca

Корейский владелец "Доширака" купил российского производителя Gallina Blanca

Грузовой корабль "Прогресс МС-21" выведен на орбиту

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });