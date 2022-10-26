Верховный суд Крыма оставил под арестом фигурантов дела о взрыве на Крымском мосту

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Пятеро подозреваемых по делу о теракте на Крымском мосту останутся под арестом по решению Верховного суда Крыма, сообщила в среду пресс-служба суда.

Пресс-служба напомнила, что следствие подозревает их в совершении преступления по пп. "а,б,в" ч.2 ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), которая предусматривает лишение свободы сроком от 12 до 20 лет.

Киевский районный суд Симферополя 13 октября избрал всем пятерым подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 декабря. Защита подозреваемых подала жалобы на эти решения.

"По итогам судебных заседаний, апелляционными постановлениями Верховного суда Республики Крым постановления Киевского районного суда Симферополя в части избранной меры пресечения оставлены без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - сообщила пресс-служба ВС Крыма.

В суде уточнили, что рассмотрения проходили в закрытом судебном заседании.

Ранее сообщалось, что Киевский районный суд Симферополя 13 октября по ходатайству следствия отправил под арест пятерых фигурантов уголовного дела о взрыве на Крымском мосту - Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Романа Соломко, Владимира Злобу и Артура Терчаняна.

Взрыв на Крымском мосту

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела.

По факту случившегося Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о террористическом акте (ч. 2 ст. 205 УК РФ).

В ФСБ России 12 октября сообщили о задержании пяти граждан России, а также троих граждан Украины и Армении, участвовавших, по версии следствия, в подготовке преступления.

В свою очередь в СКР сообщили, что всего установлено 12 человек, "которые имеют непосредственное отношение к совершению террористического акта".

По версии следствия, "организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура".

Взрывное устройство, как утверждает следствие, было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 770 кг и доставлено в Крым из порта Одессы через Болгарию, Грузию и Армению.