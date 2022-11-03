Движение по полосе правой стороны Крымского моста запустят 5 декабря

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Движение по одной полосе правой стороны Крымского моста запустят 5 декабря, сообщил на совещании президента Владимира Путина с правительством вице-премьер Марат Хуснуллин.

"На восстановление автомобильного моста правительством выделено необходимое финансирование. Государственный контракт заключен. Запустить движение по обеим полосам правой стороны моста планируем: 5 декабря - по одной полосе, 20 декабря - полностью по другой", - сказал он.

Затем, по его словам, строители приступят к работам по разводке пролетов левой, менее пострадавшей стороны моста. Работы завершат до 30 марта. Не влияющие на движение работы планируется завершить к 1 июля 2023 года.

Хуснуллин уточнил, что было поставлено 1218 тонн металлоконструкций для восстановления моста. Из них 925 тонн уже укрупненно смонтировали на месте в виде пролетов. С 5 по 10 ноября стартует монтаж новых пролетных строений.

"Работы ведутся круглосуточно. Задействовано 500 человек и 50 единиц техники, а также два плавучих крана", - подчеркнул Хуснуллин.

Вице-премьер также отметил, что запустить движение по второму железнодорожному пути Крымского моста следует раньше 15 сентября 2023 года.

"Росжелдор и подрядчик представил график работ по запуску движения по второму пути к 15 сентября 2023 года. Но мы, Владимир Владимирович, просим еще время. (...) Считаем, что надо все-таки в более ускоренные сроки эту работу выполнить", - сказал Хуснуллин.

Он уточнил, что по железнодорожной части Крымского моста осуществляется реверсивное движение по первому пути. Все поезда следуют по расписанию без каких-либо задержек.

По словам вице-премьера, в настоящее время утверждено техническое задание на проектирование восстановления второго железнодорожного пути. Потребуется также замена двух пролетных строений.

Ранее сообщалось, что Крымский мост будет закрыт для грузовиков минимум до декабря. Сейчас для перемещения через Керченский пролив грузовикам доступно три варианта маршрутов: по альтернативному наземному автодорожному пути, через Керченскую паромную переправу и с перегрузкой в грузовые поезда.

Правительство России поручило завершить работы по восстановлению транспортной и инженерной инфраструктуры Крымского моста, а также поврежденного железнодорожного полотна к 1 декабря 2023 года. Согласно постановлениям кабмина, работами займется компания "Нижнеангарсктрансстрой".

Сообщалось, что поврежденные пролеты автомобильной части моста будут демонтированы до конца текущего года. Также сообщалось, что все необходимые для восстановления пролетов металлоконструкции уже поставлены на объект.

При взрыве утром 8 октября обрушились два пролета автомобильного полотна двухполосной ветки Крымского моста, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела. Погибли несколько человек. Возбуждено уголовное дело по статье "терроризм".

Движение легковых автомобилей по уцелевшей нитке и поездов возобновилось вечером того же дня. Водителей автобусов и грузовиков попросили пользоваться паромной переправой, запущенной вечером 8 октября. Утром 17 октября мост открыли для движения автобусов.