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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Оператор "Северного потока" прислал судно для инспекции газопровода в водах Швеции

Дания пока не дала разрешения на оценку повреждений объекта в своей исключительной экономической зоне

Оператор "Северного потока" прислал судно для инспекции газопровода в водах Швеции
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Зафрахтованное Nord Stream AG - оператором "Северного потока" - специально оборудованное судно прибыло к предполагаемому месту повреждения газопровода в исключительной экономической зоне Швеции.

Как говорится в сообщении компании-оператора, после проведения калибровочных работ специалисты будут готовы в течение суток приступить к обследованию поврежденного участка, которое по текущим оценкам займет от 3 до 5 дней.

В части обследования участка газопровода в исключительной экономической зоне Дании Nord Stream AG продолжает ожидать решения властей о предоставлении разрешений на проведение работ по оценке повреждений.

Как сообщалось, разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной - "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм произошла 26 сентября.

Первый "Северный поток" мощностью 55 млрд кубометров газа в год на данный момент остановлен в связи с наработкой двигателями газоперекачивающих станций межремонтного пробега, а также поломками компрессорного оборудования, которые невозможно устранить из-за санкций.

"Северный поток 2", газопровод аналогичной мощности, построен и готов к эксплуатации, но не заработал из-за бюрократических проволочек и санкционных ограничений.

Швеция Nord Stream AG Северный поток
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