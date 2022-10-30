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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Что произошло за день: воскресенье, 30 октября

Заявление Минобороны РФ о маршруте беспилотников для атаки на корабли ЧФ, гибель четырех россиянок при давке в Сеуле, непогода в Москве и обрушение моста в Индии

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Военные РФ заявили об использовании "зернового коридора" для атаки на корабли ЧФ. В заявлении говорится, что она была осуществлена Киевом под руководством представителей Великобритании, в морских дронах нашли навигационные модули канадского производства. Также в Минобороны РФ сообщили, что один из аппаратов мог быть запущен с борта гражданского корабля, зафрахтованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из морских портов Украины.

- Четыре россиянки стали жертвами давки в Сеуле в субботу. Об этом сообщило посольство РФ в Южной Корее. Общее число погибших достигло 153.

- Правительство дополнило перечень недружественных России стран и территорий. В перечень включены 11 Британских заморских территорий, таким образом, все 14 теперь входят в список.

- В Морви на западе Индии более 60 человек погибли при обрушении вантового моста. Местные СМИ сообщают, что мост недавно открыли после ремонта.

- Сильный ветер повалил деревья в Москве. В комплексе городского хозяйства заявили, что ночью в столице ожидаются колебания температуры воздуха, что может способствовать образованию гололедицы.

- Даниил Медведев выиграл турнир серии АТР-500 в Вене. В финале он победил представителя Канады Дениса Шаповалова.

- "Спартак" обыграл "Торпедо" в матче 15-го тура РПЛ. Московское дерби завершилось со счетом 1:0.

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