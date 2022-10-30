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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Правительство дополнило перечень недружественных России стран и территорий

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ расширило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия, сообщается на сайте кабинета министров.

В перечень включены 11 Британских заморских территорий: Бермуды, Британская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, острова Кайман, Фолклендские острова, Монтсеррат, острова Питкэрн, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос.

Как отмечается в сообщении, изначально в перечне было три подконтрольных Британии территории - остров Ангилья, Британские Виргинские острова и Гибралтар. Теперь все 14 Британских заморских территорий, поддержавших санкции против России, входят в перечень недружественных стран.

правительство РФ Британские заморские территории
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