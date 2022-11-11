Правительство предложило отложить оформление генетических паспортов для семян

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Правительство предложило отложить до 1 сентября 2025 года начало действия ряда норм закона о семеноводстве, принятого в декабре 2021 года.

В частности, с 1 сентября 2024 года на 1 сентября 2025 года переносится норма о необходимости оформления генетического паспорта на сельскохозяйственные растения, включенные в список правительства.

Законопроект № 232909-8 уже внесен в Госдуму.

В декабре 2021 года Дума одобрила закон о цифровизации в семеноводстве. В нем определены базовые понятия и регламентированы основные процессы, связанные с производством, реализацией и хранением семян. С 1 сентября 2023 года предполагается создание федеральной государственной информационной системы прослеживаемости семян, в нее будет включаться информация о компаниях, физических лицах, ИП, которые производят, хранят, продают семена. Кроме того, закон предусматривает ведение Государственного реестра сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию в России, формировать оба реестра будет Россельхознадзор. Принятый закон также предполагал введение с 1 сентября 2024 года введение генетических паспортов на определенные культуры.

Правительство предложило перенести на 1 сентября 2025 года требование об оформлении генетических паспортов. С 1 сентября 2023 года на 1 сентября 2025 года предложено перенести норму об уплате пошлины за рассмотрение заявок на внесение сведений о сортах и гибридах сельскохозяйственных растений в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений.

"Приостановка уплаты государственной пошлины за рассмотрение заявок позволит избежать дополнительной нагрузки на отечественных селекционеров, а также удержать в текущих условиях иностранных производителей на территории РФ, что в совокупности к моменту вступления законопроекта в силу обеспечит на территории РФ достаточный объем семян, особенно сахарной свеклы (в настоящее время используется около 2% семян отечественной селекции)", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

"Снижение финансовой нагрузки на физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц при отсутствии необходимости выполнять требования к хранению, производству, использованию семян сельскохозяйственных растений, а также генетической паспортизации сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, действие которых предлагается перенести на более поздний период, позволит усилить работу по созданию новых сортов, а также обеспечить наращивание объемов семенного материала, что в условиях логистических трудностей даст возможность провести посевную кампанию", - считают авторы поправок.