Мишустин пообещал субсидии на производство агротехнологических работ

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Правительство выделит производителям картофеля и других овощей субсидии на агротехнологические работы (обработка почв, внесение удобрений, подготовка семян и посадочного материала, посев и посадка, уход за посевами, уборка урожая), сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он пообещал это, когда осматривал тепличный комплекс "Агрокультура групп" в Кашире.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев уточнил, что федеральный проект по овощам заработает с 2023 года. "Мы консолидируем все те меры поддержки, которые были у нас по овощам, добавим с учетом необходимости проведения агротехнических работ", - сказал он, добавив, что проект будет в основном затрагивать производство овощей на открытом грунте.

Мишустин обратил внимание, что по целевым показателям проекта производство овощей к 2030 году должно вырасти на 20%, картофеля - на 18%. "Но самое главное, чтобы это было на нашем базовом материале", - заявил премьер, отметив, что развивать отечественную селекцию, семеноводство необходимо для обеспечения продовольственной безопасности страны.

Патрушев сообщил, что в 2020 году в России производилось около 1 млн тонн овощей закрытого грунта. "В прошлом году - 1,5 (млн тонн) уже. В этом будет еще больше", - продолжил он. Это, по его словам, позволяет в меньшей степени в осенне-зимний период закупать продукцию за рубежом.