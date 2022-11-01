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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:06

Что случилось этой ночью: вторник, 1 ноября

Допуск "Газпрома" к месту взрыва на "Северных потоках", отказ Тинькова от гражданства РФ, стабилизация ситуации с COVID-19 в России

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- "Газпром" допустили к обследованию места взрыва на "Северных потоках", заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, произошедшее с газопроводами - "это очевидный теракт".

- Олег Тиньков отказался от гражданства РФ. Об этом бизнесмен заявил в своих соцсетях. Ранее в понедельник ряд СМИ сообщил, что от российского гражданства отказался основатель Revolut Николай Сторонский.

- Путин назвал удары РФ по объектам энергетики Украины "отчасти" ответом на атаку в Севастополе. Президент РФ добавил, что "это не все, что мы могли бы сделать".

- Япония будет стремиться сохранить участие в проекте "Сахалин-1" после перевода компании-оператора в российскую юрисдикцию, заявил министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура.

- Эксперт Минздрава сообщил о стабилизации ситуации по COVID-19 в России. Владимир Чуланов отметил, что, учитывая стабильное снижение заболеваемости, необходимости ношения масок для всего населения нет, но это стоит делать людям из групп риска. Также он рекомендовал "не забывать о своевременной ревакцинации".

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