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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Путин назвал удары РФ по территории Украины "отчасти" ответом на атаку в Севастополе

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что удары, нанесенные по территории Украины в понедельник, отчасти являются ответом на атаку на Черноморский флот.

"Отчасти так и есть", - сказал Путин в ответ на вопрос, можно ли считать сегодняшние массированные удары по объектам энергетики на территории Украины ответом на недавние события в Севастополе.

"Но это не все, что мы могли бы сделать", - добавил Путин.

По его утверждению, атака на корабли Черноморского флота РФ создала угрозу для военных и гражданских судов, участвующих в "зерновой сделке", поскольку "беспилотники, как подводные, так и воздушные, частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно с Украины".

Путин отметил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник доложил позицию российского военного ведомства по данному вопросу.

"Я с ним согласился, он (Шойгу - ИФ) справедливо говорит: они создают угрозу и для наших кораблей, и для гражданских судов. А ведь мы должны обеспечить безопасность гражданских судов", - заявил Путин, добавив, что если "Украина долбанет по этим судам, виноватыми будем мы".

Атака на Черноморский флот в Севастополе

29 октября крымские власти сообщили об атаке беспилотников в акватории Севастопольской бухты. Минобороны РФ заявило, что это была атака украинских беспилотников на корабли Черноморского флота, которая была отражена.

"В атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов", - сообщало Минобороны РФ.

По словам российских военных, украинские беспилотники были уничтожены, в результате диверсии незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная.

"Подвергшиеся террористической атаке корабли Черноморского флота задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора" в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов", - утверждали в Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля – 01 ноября 2022 годаВоенная операция на Украине
Россия Украина Владимир Путин
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