Уголовное наказание за уклонение от мобилизации введут только для получивших повестку

Соавтор законопроекта отметил, что эта мера – "на будущее"

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Уголовная ответственность за уклонение от призыва в рамках мобилизации будет наступать только для тех, кто официально получили повестку в военкомат. Об этом заявил "Интерфаксу" соавтор соответствующего проекта закона, зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

"Повестка должна быть вручена официально для наступления ответственности", - сказал Валеев во вторник, комментируя законопроект, подготовленный им в соавторстве с главами комитетов Госдумы и Совета Федерации по обороне Андреем Картаполоввым и Виктором Бондаревым, а также председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым.

По словам Валеева, законопроект предусматривает уголовное наказание для уклонистов от мобилизации: это штраф от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере доходов за 1-3 года, принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.

Он отметил, что предлагаемые меры – "это на будущее, и к современному случаю уже никак не относится, потому что официально объявлено, что мобилизация завершена, это не для того, чтобы сейчас применять к тем, кто тем или иным образом уклонился".

"Просто есть пробел в законодательстве. Дело в том, что в действующей статье 328 УК РФ прописана ответственность только за уклонение от призыва на срочную службу. После 1941 года у нас мобилизации не было для лиц, которые находятся в запасе. И действующий закон не касается людей, находящихся в запасе. Но при мобилизации призывают именно из запаса, а там уголовной ответственности нет", - пояснил Валеев. По его мнению, уклонисты должны отвечать одинаково и при призыве на срочную службу, и при мобилизации.

Валеев также отметил, что "в размере штрафов и видов ответственности от минимального наказания до максимального есть разбежка, и все это идёт на усмотрение суда". "Есть смягчающие обстоятельства, которые суд должен учитывать: признание вины, совершение преступления впервые и другие. Я вот считаю, что усмотрение должно быть минимальным, надо сужать эти границы, но это мое частное мнение", - сказал зампредседателя комитета.