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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:21

В ходе мобилизации 13 тыс. россиян добровольно пожелали участвовать в СВО

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в рамках частичной мобилизации было призвано свыше 27 тысяч предпринимателей, 1,3 тысячи представителей органов исполнительной власти, 13 тысяч граждан пришли добровольно.

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"В ходе частичной мобилизации было призвано и направлено в войска более 1 300 представителей органов исполнительной власти различного уровня, свыше 27 тысяч предпринимателей, 13 тысяч граждан, не дожидаясь повесток, изъявили желание исполнить свой долг и были направлены в войска в качестве добровольцев", - сказал Шойгу президенту РФ Владимиру Путину.

По его словам, средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет.

"На начальном этапе были проблемы со снабжением, разными видами довольствия. Сегодня эти проблемы решены. Все прибывшие в войска обеспечены положенными видами довольствия, формой одежды, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников", - заявил Шойгу.

Минобороны РФ Сергей Шойгу
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