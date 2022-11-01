В Совфеде назвали неактуальным вопрос об уголовном наказании за уклонение от мобилизации

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Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает нецелесообразным в настоящее время вводить уголовную ответственность за уклонение от мобилизации.

"Мобилизация завершена. Введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации в данный момент актуальным не считаю (несмотря на очевидный пробел в законодательстве)", - написал Клишас в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что группа парламентариев разработала законопроект об уголовном наказании для уклонистов от мобилизации.

Соавтор инициативы, зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев заявил "Интерфаксу", что, согласно подготовленному документу, уголовная ответственность за уклонение от призыва в рамках мобилизации будет наступать только для тех, кто официально получил повестку в военкомат.

"Повестка должна быть вручена официально для наступления ответственности", - сказал Валеев во вторник, комментируя законопроект, подготовленный им в соавторстве с главами комитетов Госдумы и Совета Федерации по обороне Андреем Картаполоввым и Виктором Бондаревым, а также председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым.

По словам Валеева, законопроект предусматривает уголовное наказание для уклонистов от мобилизации: это штраф от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере доходов за 1-3 года, принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.

Он отметил, что предлагаемые меры - "это на будущее, и к современному случаю уже никак не относится, потому что официально объявлено, что мобилизация завершена, это не для того, чтобы сейчас применять к тем, кто тем или иным образом уклонился".

"Просто есть пробел в законодательстве. Дело в том, что в действующей статье 328 УК РФ прописана ответственность только за уклонение от призыва на срочную службу. После 1941 года у нас мобилизации не было для лиц, которые находятся в запасе. И действующий закон не касается людей, находящихся в запасе. Но при мобилизации призывают именно из запаса, а там уголовной ответственности нет", - пояснил Валеев. По его мнению, уклонисты должны отвечать одинаково и при призыве на срочную службу, и при мобилизации.