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Российский аналог "Википедии" планируют запустить в начале 2023 года

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - "Википедия" в России по-прежнему доступна, но в начале 2023 года планируется запустить ее отечественный аналог - научно-образовательный энциклопедический портал "Знания", сообщил министр цифрового развития, связи и коммуникаций Максут Шадаев.

"С "Википедией" у нас пока ситуация следующая: мы ее маркируем как ресурс, который нарушает требования (законодательства), но по-прежнему она доступна", - сказал Шадаев в ходе "правительственного часа", отвечая на вопрос от фракции "Новые люди", согласен ли он с тем, что "Википедию" нельзя блокировать из-за претензий всего к нескольким статьям.

Но, добавил министр, "естественно, дальше мы будем просить, чтобы именно российский ресурс - наш портал "Знания" - был приоритезирован в поисковой выдаче, чтобы он всегда был выше "Википедии".

"Все-таки наша главная задача - это иметь свой собственный портал. Мы его создаем - портал "Знания", который базируется на проверенных, актуализированных материалах "Большой российской энциклопедии". Сейчас уже больше 100 тыс. статей подготовлено, они актуализируются экспертами, верифицированными авторами", - сказал Шадаев.

Запуск портала запланирован в ближайшее время. "Планируется, что этот ресурс будет запущен в начале года. И на него, конечно, мы как раз рекомендуем ссылаться, потому что там как раз точные и проверенные материалы, которые прошли многоступенчатую процедуру верификации", - сказал Шадаев.

Относительно претензий российских официальных органов к "Википедии" глава Минцифры напомнил, что "действительно, по "Википедии" было несколько случаев размещения недостоверной общественно значимой информации, Роскомнадзор вынес соответствующие решения, есть решения о штрафах". Дополнительно в связи с систематическим игнорированием требований Роскомнадзора "Википедия" в поисковой выдаче помечается как ресурс, который нарушает требования законодательства РФ.

Максут Шадаев Минцифры РФ Википедия
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