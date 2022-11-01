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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

В МИД РФ заявили о необходимости гарантий неиспользования Киевом "зернового коридора" в военных целях

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Представители России в контактах с турецкой стороной заявляют о необходимости предоставления Украиной гарантий неиспользования гуманитарного коридора в Черном море в военных целях, сообщили в МИД России.

"В ходе встречи были проанализированы ключевые направления российско-турецкого сотрудничества на международных площадках, прежде всего "Черноморская инициатива" по вывозу из украинских портов сельскохозяйственной продукции в контексте недавнего террористического акта Киева в отношении Севастополя", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства по итогам встречи замглавы МИД РФ Сергея Вершинина с послом Турции Мехметом Самсаром.

На Смоленской площади сообщили, что "с российской стороны подчеркнута необходимость предоставления Украиной гарантий неиспользования гуманитарного коридора в Черном море в военных целях".

31 октября сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу поставил вопрос о гарантиях Украины не использовать "зерновой коридор" в военных целях.

"В ходе беседы С.В.Лавров обозначил необходимость обеспечить получение гарантий со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против Российской Федерации. Только при таких условиях возможно обсуждение вопроса о возобновлении движения по коридору безопасности, определенному "Черноморской инициативой", - говорилось в опубликованном в понедельник сообщении МИД РФ.

МИД Украина
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