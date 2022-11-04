Подписан закон о прекращении трудовых договоров граждан с ИП при мобилизации не передавшего дела руководителя

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о прекращении трудовых договоров с сотрудниками обществ с ограниченной ответственностью (ООО), чей единственный собственник-гендиректор был мобилизован, но не передал никому управление компанией. Прекращению будут подлежать и трудовые договоры сотрудников индивидуальных предпринимателей (ИП), которые не передали управление своим бизнесом доверенному лицу.

Документ размещен в пятницу на портале нормативных правовых актов.

Поправка в ст. 83 Трудового кодекса регулирует вопросы прекращения трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. Сейчас трудовые договоры могут быть прекращены, если работник был осужден, умер или признан недееспособным, или если по решению суда был восстановлен работник, ранее выполнявший его работу.

Принятая поправка дополняет этот перечень новым обстоятельством: трудовой договор может быть прекращен в случае призыва работодателя - физического лица или работодателя, являющегося единственным учредителем (участником) юридического лица, одновременно обладающего полномочиями единоличного исполнительного органа этого юридического лица, на военную службу по мобилизации, объявленной президентом РФ. Норма работает в случае, если такой работодатель на период прохождения им военной службы по мобилизации не уполномочил другое лицо на осуществление своих прав и исполнение своих обязанностей. Действие данного пункта распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 г.

В комитете Госдумы по труду "Интерфаксу" пояснили, что действительно договоры тех работников, у которых работодатель мобилизован по частичной мобилизации и не передал дела, будут расторгаться. "Это прежде всего касается недобросовестных работодателей, которые не передали свои дела по доверенности, чтобы работники (в основном это касается мелких компаний) не остались в "подвешенном" состоянии на договорах с предприятием, которое приостановило свою деятельность. Это довольно редкие случаи. Фактически компания прекратила деятельность, а люди ничего не могут, кто их увольнять должен?" - сказал собеседник агентства.

Ранее Госдума приняла закон, по которому ИП и учредители компаний, призываемые по мобилизации, в течение пяти рабочих дней могли решить организационные вопросы и передать дела доверительному управляющему, в первоначальной версии законопроекта бизнесменам планировалась дать на решение данных вопросов семь суток.

Ранее в пояснительной записке к проекту о кредитных каникулах для мобилизованных предпринимателей приводились оценки, согласно которым количество обществ с ограниченной ответственностью - субъектов МСП с единственным владельцем-мужчиной не моложе 18 и не старше 60 лет, одновременно выполняющим функции единоличного исполнительного органа, - составляет 797 тыс. (порядка 35% от зарегистрированных субъектов МСП - юридических лиц).