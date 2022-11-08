Минсельхоз Крыма оценил восстановление орошаемых земель в 19 млрд рублей

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Восстановление орошаемых земель на площади более 100 тыс. гектаров в Крыму и закупка специальной техники для полива оценивается предварительно в 19 млрд рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук.

"В рамках возобновления орошаемых площадей планируются работы по восстановлению внутрихозяйственных сетей, приобретению более 450 единиц дождевальной техники - объем финансирования на покупку этой техники составляет около 5 млрд рублей. И также хочу заметить, что к этой сумме примерно 14 млрд рублей сельхозтоваропроизводители вложат своих собственных средств для развития системы орошения", - сообщил Савчук на заседании президиума Госсовета Крыма.

Он уточнил, что сумма инвестиций пока предварительная и будет уточнена после проведения проектных работ и определения сметной стоимости проектов.

По итогам намеченной на 2023-2025 годы инвентаризации сельхозтоваропроизводители могут восстановить орошаемые земли на площади около 124 тыс. га. В 2023-25 годах в отрасли сельского хозяйства после восстановления орошения будет создано 14 тыс. постоянных и сезонных рабочих мест, что приведет к росту средней заработной платы, по предварительным расчетам, на 7,7% и дополнительному поступлению налогов в бюджет Крыма в сумме около 1,15 млрд рублей, сообщил министр.

"В настоящее время Минсельхозом Крыма прорабатывается вопрос о выделении средств резервного фонда правительства Российской Федерации на предоставление субсидии бюджету Республики Крым - 713 млн рублей на 2023 год на проведение работ по текущему ремонту межхозяйственных оросительных систем и русла Северо-Крымского канала и 2,5 млрд рублей на возмещение части фактических затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение дождевальной техники и модернизацию существующей", - сказал Савчук.

По его словам, глава Крыма Сергей Аксенов уже обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой выделить эти средства, сейчас этот вопрос прорабатывается Минфином и Минсельхозом РФ, а также Совмином Крыма.

В пресс-службе Минсельхоза Крыма "Интерфаксу" сообщили, что после возобновления подачи воды по Северо-Крымскому каналу к 2 ноября от его системы полито 11,5 тыс. га. Объем водоподачи составил 86,5 млн кубометров.

В советский период в Крыму были построены оросительные системы на площади 397,3 тыс. га, в том числе от систем Северо-Крымского канала - 356,28 тыс. га.