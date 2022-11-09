Крым впервые после 2013 года собрал урожай риса

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Крымские аграрии собрали почти 6 тысяч тонн риса, это первый урожай после 2013 года и приостановки подачи воды по Северо-Крымскому каналу весной 2014 года. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минсельхоза Крыма.

"По оперативным данным администраций районов, собрано 5 тыс. 948 тонн риса", - сказали в пресс-службе.

Министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук сообщил, что кампания по уборке риса в республике завершена.

"Средняя урожайность культуры по республике высокая – 82 центнера с гектара, а в некоторых чеках достигала до 110 центнеров с гектара", - цитирует пресс-служба Савчука.

Министр отметил, что в этом году благодаря восстановлению подачи воды по Северо-Крымскому каналу рис в республике посеяли 7 предприятий.

В министерстве добавили, что часть полученного семенного материала будет засеяна в следующем году, что позволит увеличить площади под рисом до 4,5 тыс. га.

Ранее пресс-служба Минсельхоза республики сообщала, что рис посеян на площади более 675 гектаров: в Раздольненском районе - 385 га, в Красноперекопском - 277 га, в Нижнегорском - 13,2 га.

Валовый сбор риса в Крыму в 2013 году составил 86,8 тыс. тонн.

Строительство 400 км Северо-Крымского канала, предназначенного для снабжения засушливых зон Крыма днепровскими водами, велось в 1961-1971 годах. Канал использовался для нужд сельского хозяйства и промышленного прудового рыбоводства, а также в качестве источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Украина после вхождения Крыма в 2014 году в состав РФ перекрыла полуострову подачу днепровской воды. Российские военные в феврале 2022 года разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу. К концу марта канал в Крыму полностью заполнился днепровской водой.