Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Президент РФ призвал учитывать мнение военных при разработке экипировки и снаряжения

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - При разработке экипировки для Вооруженных сил нужно учитывать мнение военных, заявил президент РФ Владимир Путин.

"По каждому элементу экипировки должно быть учтено мнение тех, кто непосредственно использует эту экипировку, тех, кто понимает, как она на самом деле выполняет ту функцию, ради которой создавалась", - сказал Путин в ходе заседания Координационного совета при правительстве РФ.

"Имею в виду снаряжение, медицинскую аптечку и любые другие предметы, даже те, которые на первый взгляд кажутся незначительными", - подчеркнул он.

Также, добавил он, "это касается и самого вооружения, которое должно постоянно, непрерывно совершенствоваться и оставаться эффективным".

Для этого, заявил Путин, "важно обеспечить активную конкуренцию производителей и разработчиков".

"Конкуренция важна вообще и всегда для эффективной работы экономики, но в данном случае это имеет особое значение", - отметил он.

Владимир Путин ВС РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российский ритейл пережил худший квартал по динамике сопоставимых продаж

Инспекция РФ зафиксировала крупные повреждения на трассе "Северного потока"

Следствие просит отменить арест экс-замминистра Раковой и ректора "Шанинки" Зуева

Следствие просит отменить арест экс-замминистра Раковой и ректора "Шанинки" Зуева

Автомобильную часть Крымского моста планируют восстановить в декабре

Великобритания ввела санкции против четырех российских бизнесменов

Великобритания ввела санкции против четырех российских бизнесменов

Минобороны РФ заявило о возобновлении реализации "зерновой сделки"

Минобороны РФ заявило о возобновлении реализации "зерновой сделки"

Совфед одобрил закон о мобилизации с непогашенной судимостью за тяжкие преступления

В Кремле заявили о сохранении контактов с Турцией по "зерновой сделке"

В МИД РФ вызовут британского посла в связи с атакой Киева на корабли Черноморского флота

В МИД РФ вызовут британского посла в связи с атакой Киева на корабли Черноморского флота

Участок М-12 во Владимирской области откроют в начале декабря

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });