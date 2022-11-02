Президент РФ призвал учитывать мнение военных при разработке экипировки и снаряжения

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - При разработке экипировки для Вооруженных сил нужно учитывать мнение военных, заявил президент РФ Владимир Путин.

"По каждому элементу экипировки должно быть учтено мнение тех, кто непосредственно использует эту экипировку, тех, кто понимает, как она на самом деле выполняет ту функцию, ради которой создавалась", - сказал Путин в ходе заседания Координационного совета при правительстве РФ.

"Имею в виду снаряжение, медицинскую аптечку и любые другие предметы, даже те, которые на первый взгляд кажутся незначительными", - подчеркнул он.

Также, добавил он, "это касается и самого вооружения, которое должно постоянно, непрерывно совершенствоваться и оставаться эффективным".

Для этого, заявил Путин, "важно обеспечить активную конкуренцию производителей и разработчиков".

"Конкуренция важна вообще и всегда для эффективной работы экономики, но в данном случае это имеет особое значение", - отметил он.