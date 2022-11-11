В Кремле заявили, что Херсонская область остается российским регионом

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле исключили какие-либо изменения в статусе Херсонской области в связи с отводом российских войск из Херсона на левый берег Днепра.

Пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова на брифинге спросили, возможно ли в этой связи изменение статуса этого региона.

"Это субъект Российской Федерации, этот статус законодательно определен и закреплен. Здесь нет и не может быть никаких изменений", - ответил он.

Комментировать решение командования провести маневр войск по занятию обороны на левом берегу Днепра он отказался, но напомнил, что спецоперация продолжается.

"Много разных экспертов, есть эксперты, которые говорят так, как вы говорите, есть эксперты, которые говорят другое. Мы не хотели бы комментировать ни тех, ни других, специальная военная операция продолжается", - ответил Песков на просьбу прокомментировать мнение экспертов, которые считают, что этот маневр является ударом по престижу руководства России.

На вопрос, не является ли эта ситуация унизительной для главы государства, он ответил: "Нет".

Также отрицательно он ответил на вопрос, не жалеют ли в Кремле о том, что 30 сентября была проведена большая церемония, связанная с принятием в состав России новых регионов.