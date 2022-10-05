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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:08

Путина удивили результаты референдумов в четырех новых субъектах РФ

Президент подчеркнул, что эти результаты абсолютно прозрачны и объективны

Путина удивили результаты референдумов в четырех новых субъектах РФ
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин признался, что даже у него результаты голосования на референдумах в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях вызвали удивление, но подчеркнул, что их результаты абсолютно прозрачны и объективны.

"Результаты референдума, о котором вы сказали, откровенно говоря, даже самого меня не только порадовали, но и удивили", - сказал глава государства на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года" в среду.

Путин пояснил, что "люди жили и продолжают жить в таких сложных условиях - и такой результат".

"Уверяю вас, и наблюдатели в этом убедились, не было никакого желания что-то подправлять, что-то подчищать, либо что-то добавлять. Мы для себя решили, и я для себя решил - будет так, как люди захотят. Как люди выскажутся, так мы и сделаем", - заявил он.

"Результат, конечно, более чем убедительный, и он абсолютно прозрачный и не подлежащий никакому сомнению. Это - объективные данные настроения людей", - добавил Путин.

В сентябре в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы, абсолютное большинство проголосовавших на них высказалось за присоединение регионов к России.

Ранее в среду Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Владимир Путин
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