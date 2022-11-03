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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Плоды предвыборных обещаний: президент РАН рассказал о первых результатах работы

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Состоялось второе после выборов нового состава заседание Президиума РАН, в ходе которого президент РАН Геннадий Красников доложил о своей деятельности за период после своего избрания. Об итогах заседания рассказывает наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов.

Корр.: Во время предвыборной борьбы Геннадий Красников поставил в своей программе несколько наиболее чувствительных и важных задач для работы Российской академии наук. Среди них - положение о присвоении категорий институтам, о роли академиков-секретарей, о работе над отдельными важнейшими программами. Вообще в своих предвыборных выступлениях Геннадий Красников часто говорил о необходимости более серьезной работы с высшими государственными деятелями, в частности, с главой правительства, его замами, министрами.

И вот уже на втором заседании президиума президент РАН доложил о достигнутых договоренностях, в том числе - по положению научно-исследовательских институтов.

Красников: В первую очередь я бы хотел сообщить, что у нас достигнута с руководством правительства полная договоренность об отмене категорийности институтов. Мы сейчас уже оформляем документы на эту тему, и, соответственно, все зависит от скорости их подачи. Я считал и считаю, что в нынешнее время категорийность, которая у нас есть, просто мешает развиваться институту. Мы ее в ближайшее время отменим.

Корр.: Если вспомнить, как в советское время печать подчеркивала реакцию зала на те или иные высказывания выступавших, то можно было прочитать: "бурные аплодисменты, все встают". Эти слова президента РАН могли бы встретить именно такую реакцию, но сейчас это, к сожалению, не принято. Уже после заседания президиума эта тема активно звучала в разговорах выходящих из зала академиков.

Можно сказать, что это первый значимый и реальный результат деятельности президента РАН.

Забытая инициатива

Корр.: В предвыборной программе Геннадия Красникова отмечалось, что "Академия наук должна генерировать и предлагать государству важнейшие государственные программы. Мы должны методом отбора на президиуме рассмотреть предложения отделений о том, какие научно-технические программы развития на сегодняшний день очень важны для страны, и выходить с такой инициативой".

К одной из таких важных инициатив он привлек внимание. Это была шестая подпрограмма фундаментальных исследований, которая называется "Фундаментальные и поисковые научные исследования в интересах обороны страны и безопасности государства".

Думаю, что президент неслучайно сделал упор на этой подпрограмме. Сегодня она приобретает особое значение, хотя о ней говорили и раньше. Более того, даже была определена сумма средств, которые необходимо потратить за несколько лет на ее выполнение. Это 80 млрд рублей.

Красников: Да, эта подпрограмма предварительно была рассчитана на 80 млрд рублей, которые должны были быть выделены на несколько лет. Однако, к сожалению, кроме различных разговоров к ее разработке и ее осуществлению так и не приступили. Поэтому эти средства не выделены ни бюджетом, ни каким-либо другим финансовым документом. Я договорился с премьер-министром Михаилом Мишустиным о том, что мы подготовим обращение двух вице-премьеров - Дениса Мантурова и Дмитрия Чернышенко, которое в качестве распоряжения правительства будет затем подписано премьером. Распоряжение утвердит эту программу, и самое главное, начнется со следующего года ее финансирование.

В связи с этим у меня просьба: учитывая, что эта подпрограмма составлялась давно, я прошу членов президиума, академиков-секретарей уточнить исследования, которые должны быть предусмотрены программой, и иметь в виду, что со следующего года на ее осуществление ежегодно будет выделяться по 25 млрд рублей.

Корр.: Вероятно, это еще одно подтверждение предвыборного высказывания Геннадия Красникова во время встречи с академиками-избирателями Дальневосточного отделения РАН. Он говорил тогда: "Сегодня все высшие чиновники, начиная от премьера, вице-премьеров, стали очень серьезно уделять внимание внедрению отечественных разработок, потенциалов, какие есть исследования у нас, и как их можно применить... После 24 февраля резко изменилась тональность разговоров в правительстве. Раньше только и слышишь: "зачем это делать, зачем вам это нужно, мы все, что надо, вам купим, не надо заморачиваться".

Сейчас, значит, оказалось, что надо.

И вновь о проблеме госзаданий

Корр.: Есть и первые результаты выполнения предвыборных обещаний в отношении роли академиков-секретарей. Теперь президент РАН заявил, что готов раз в месяц на постоянной основе встречаться с академиками-секретарями, чтобы обсуждать насущные для их отделений вопросы. Назначен даже первый такой день, как он назвал, "чаепитие-совещание". Это первое совещание будет посвящено проблеме госзадания.

Дело в том, что и ранее неоднократно отмечалось, что госзадания институты порой назначали себе сами.

Красников: У нас академики-секретари в формировании госзадания либо не участвовали совсем, либо их участие было достаточно формальным. Я хочу по-другому поставить работу с тем, чтобы к проблеме госзадания внимательно относились не только в самом институте, но при ее формировании активно включался в обсуждение аппарат академии с тем, чтобы, естественно, вместе обсуждались потребности институтов, которые находятся под научно-методическим руководством, в первую очередь его отделений.

Я хотел бы начинать отрабатывать новую методику научно-методического руководства научными институтами, учитывая, что в законе научно-методическое руководство осуществляется над всеми научными учреждениями, а не только над теми, которые находятся под нашим руководством. В связи с этим я прошу академиков-секретарей подготовить и дать предложения по институтам. Я хочу, чтобы мы сформировали такие комиссии по анализу научно-исследовательских работ и научно-исследовательской деятельности институтов. Надо внимательно посмотреть, какие есть планы, какие достижения, как они соотносятся на мировом уровне, какая есть у институтов аналитическая и приборная база, и на то, как руководство институтов организовывает научно-исследовательские работы.

Корр.: Вероятно, последнее замечание навеяно самому Красникову теми случаями, когда по служебной необходимости, как он сам говорил в одном из своих выступлений, он звонил в институт в рабочее время, но руководителей уже давно не было на работе. Однако, он пояснил, что это новшество нельзя воспринимать как попытку создания нового контрольного органа.

Красников: Это не значит, что комиссия станет каким-то очередным дамокловым мечом. Она должна помочь руководству институтов работать более эффективно, определить, хватает ли им каких-то необходимых ресурсов, и если нет, то помочь в этом вопросе, направив соответствующее предложение правительству Российской Федерации. Я прошу, чтобы этот вопрос академики-секретари проработали, и на президиуме мы бы внимательно рассмотрели их предложения.

Голос научных советов должен звучать непредвзято и объективно

Корр.: И наконец, третий вопрос, который достаточно часто звучал в предвыборных выступлениях, это роль научных советов. Красников высказал пожелание, чтобы научные советы при Президиуме РАН "играли более важную роль".

Красников: Я уже говорил и еще раз говорю, что позиция государства, позиция правительства в отношении академии абсолютно ясна: они хотят видеть академию наук как главное экспертное сообщество, чтобы ее экспертиза была главной, чтобы она была высокопрофессиональной, непредвзятой и объективной по всем научным направлениям, по всем технологическим проблемам. Я хотел бы, чтобы каждый совет был привязан к какой-то программе, которая финансирует научно-технологическое развитие, и этот совет в то же время отражал бы позицию руководства академии наук. Его мнение должно быть принципиальное. Естественно, это не означает, что мы должны какому-то ведомству уступать. Нет, мы должны иметь свою четкую принципиальную позицию, ее отстаивать и стремиться к тому, чтобы к нам серьезно прислушивались.

Корр.: Президент остановился на роли научных советов не только Президиума академии наук, но и тех, которые работают в рамках государственных ведомств и корпораций. Более того, кандидатуры, которые будут входить в эти научные советы, должны, как это делает руководство военно-промышленной комиссии, согласовываться с академией. Причем это положение должно содержаться в специальном законодательном документе, проект которого он попросил подготовить академика-секретаря президиума РАН Михаила Дубину и академика Талию Хабриеву.

Интересное было предложение президента РАН, чтобы академики-секретари и члены президиума на заседаниях президиума информировали бы президиум "о значимых результатах и достижениях ученых". Именно с этих сообщений он предложил начинать каждое заседание президиума РАН. Тогда будет ясно, в каких направлениях есть значимые научные достижения.

О претензиях правоохранительных органов к ученым

Корр.: Еще одна тонкая и очень злободневная тема в жизни Академии - отношения с правоохранительными органами. Президент РАН сообщил о формировании группы юристов для изучения возникающих у правоохранительных органов претензий к ученым.

Красников: Все факты, которые по ведущим ученым, особенно, по членам Академии есть, все претензии со стороны правоохранительных органов к ним, - сразу же сообщать мне. Уже сформировали группу юристов, чтобы внимательно такие факты рассматривать.

Деньги нашлись и на ремонтные работы

Корр.: Было еще несколько рабочих предложений, но на одном я хочу остановить внимание. Еще в период существования ФАНО при мне поднимался вопрос о ремонте территории, где расположена академия, и о ремонте здания президиума РАН. Руководитель ФАНО очень четко заявил, что у него на решение этих вопросов средств нет, это не в его компетенции.

Но, вероятно, изменилось не только время, но и отношение к академии наук. Причем настолько изменилось, что президент РАН считает эти вопросы одними из самых важных при подготовке к круглой дате в истории академии. Он подчеркнул, что подход к зданиям, залы внутри зданий должны быть "так отремонтированы, чтобы территория соответствовала нашему статусу как Российской академии наук, которой исполняется 300 лет".

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