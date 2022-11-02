В РАН создана группа юристов для анализа претензий спецслужб к ученым

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В Российской академии наук сформирована группа юристов, которая будет внимательно рассматривать все случаи, связанные с вопросами, которые возникают у правоохранительных органов к ученым и академикам, сообщил на заседании президиума РАН президент Академии Геннадий Красников.

Он также потребовал, чтобы ему немедленно сообщали о появлении у правоохранительных органов претензий к ведущим ученым, особенно к членам Академии.

Красников добавил, что у него здесь "позиция принципиальная: выдающие люди, к ним должно быть совершено иное отношение: аккуратное, непредвзятое, и соразмерное".

"В последнее время, я вижу, здесь идет нехорошая тенденция с перегибами", - считает президент РАН.

В начале сентября прежний президент РАН Александр Сергеев предложил создать в Академии орган для взаимодействия с правоохранительными органами по ситуациям с уголовным преследованием ученых и для разбора таких случаев, "чтобы не раз от разу возвращаться к этим проблемам и возмущаться, а чтобы был нормальный канал и было ясно видно, что мы работаем и как мы защищаем наших ученых".