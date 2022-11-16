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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:29

Покупатель российского бизнеса KFC ждет закрытия сделки до конца года

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Сделка по приобретению российских активов KFC должна быть закрыта до конца 2022 года, сообщил на форуме "Сделано в Удмуртии" совладелец ООО "Смарт Сервис Лтд" Константин Котов.

"Мы ожидаем, что сделка будет закрыта до конца года и тогда нас ждет процесс ребрендинга, - сказал он. - Буквально два дня назад мы подали в антимонопольную службу на согласование и впереди у нас примерно через два дня подача документов на правительственную комиссию по согласованию таких сделок".

Котов отметил, что "это очень крупная сделка и с 40 тысяч сотрудников за ней стоит".

14 ноября стало известно, что ФАС получила от ООО "Смарт Сервис Лтд" ходатайство о приобретении российского бизнеса Yum! Restaurants (рестораны быстрого питания KFC).

В конце октября американский холдинг Yum! Brands сообщил о заключении договора купли-продажи по передаче прав на российские активы компании локальному франчайзинговому оператору KFC - компании "Смарт Сервис" под управлением Константина Котова и Андрея Осколкова. Активы включают собственные рестораны, права на мастер-франшизу и систему управления сетью франчайзинговых ресторанов.

После закрытия сделки Yum! Brands прекратит свое корпоративное присутствие в России.

Как сообщал "Коммерсантъ", стоимость активов оценивается в 1,3 млрд рублей. Новый владелец обязан постепенно ребрендировать все заведения KFC в России под бренд Rostic's, который ООО "Ям Ресторантс Раша" зарегистрировало 1 сентября этого года.

По данным аналитический системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Смарт Сервис ЛТД" зарегистрировано в Ижевске.

В России работало около 1 тысячи ресторанов быстрого обслуживания KFC и 50 пиццерий Pizza Hut. Собственная структура Yum! Brands - ООО "Ям Ресторантс Раша" - управляла примерно 70 ресторанами KFC, остальные работали по франшизе.

В марте Yum! Brands приостановила работу собственных ресторанов KFC в России и инвестиции в российский рынок. В мае передала франшизу Pizza Hut местному оператору, который инициировал ребрендинг заведений.

Выручка "Ям Ресторантс Раша" в прошлом году выросла на 31,5%, до 18,29 млрд рублей, чистая прибыль - на 45%, до 1,9 млрд рублей.

Yum! Brands Inc. - крупнейшей в мире компании по числу ресторанов, ей принадлежат сеть KFC, которая специализируется на блюдах из курицы, рестораны мексиканской кухни Taco Bell и пиццерии Pizza Hut. Под ее брендами работают более 50 тыс. ресторанов, большинство управляются франчайзинговыми партнерами.

Смарт Сервис Константин Котов KFC Yum! Restaurants ФАС Андрей Осколков
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