Человек погиб при сходе ледника в Карачаево-Черкесии

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Ледник Алибек сошел в курортном поселке Домбай в Карачаево-Черкесии, один человек погиб и двое травмированы, сообщает ГУ МЧС России по КЧР во вторник.

"В 15:11 в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по КЧР поступила информация, что в результате обрушения части ледника Алибек в поселке Домбай на высоте 2200 метров пострадала группа туристов из шести человек из города Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края", - говорится в сообщении.

К месту происшествия выдвинулась оперативная группа Карачаевского местного пожарно-спасательного гарнизона и спасатели Домбайского поисково-спасательного подразделения.

Ранее со ссылкой на информированный источник сообщалось об одном погибшем и четверых пострадавших в результате инцидента.