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Среди погибших при сходе ледника в Карачаево-Черкесии оказалась жительница Красноярска

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Одна из погибших в результате схода ледника Алибек в Карачаево-Черкесии оказалась жительницей Красноярска, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в МЧС по краю.

По его словам, погибшей было 47 лет. Она скончалась на месте.

14 сентября часть ледника Алибек сошла на высоте 2200 метров в курортном поселке Домбай в Карачаево-Черкесии.

Во время происшествия на месте находилась группа из шести туристок из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края. В результате происшествия две женщины погибли и одна туристка пострадала.

По данному факту прокуратура и следственный комитет РФ по Карачаево-Черкесии начали проверку.

Карачаево-Черкесия

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