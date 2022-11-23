Минобороны РФ сообщило о наступательных действиях на донецком направлении

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Российская армия ведет наступление на донецком направлении, нанесла удар по украинским войскам в районе Угледара, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На донецком направлении подразделения российских войск продолжали наступательные действия", - сказал Конашенков в среду на брифинге, отметив, что на этом направлении потери армии Украины за сутки составили более 60 военнослужащих и пять боевых бронированных машин.

"Кроме того, в результате упреждающего огневого налета нанесено поражение выдвигавшимся из населенного пункта Угледар резервам противника", - заявил представитель Минобороны.

"В районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ", - сказал Конашенков.

По его словам, за сутки на данном направлении потери армии Украины составили более 40 человек убитыми и ранеными, три бронеавтомобиля и четыре пикапа.